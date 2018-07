Sarney deve continuar na UTI até amanhã O presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney (PMDB-AP), permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde deu entrada no final da tarde de ontem (14). Segundo comunicado divulgado há pouco pelo hospital, seu estado de saúde é estável. "Após passar por um cateterismo e uma angioplastia com a colocação de stent, permanecerá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica até amanhã", diz o texto. A equipe médica que assiste o senador é coordenada pelo prof. Dr. Roberto Kalil Filho.