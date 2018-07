Sarney diz a Lula que excesso de MPs é 'inaceitável' Em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), afirmou que vai trabalhar para alterar o rito das medidas provisórias no Congresso, consideradas excessivas. "É inaceitável que o modelo das MPs fique da maneira como está porque é importante mudar esse sistema para aprofundar a democracia. Esse modelo chegou ao fim", disse Sarney após a reunião de cortesia. Segundo o senador, Lula concordou que há um exagero nas medidas provisórias e quer encontrar uma solução para o assunto. Medidas provisórias são ato do Executivo com poder de entrar em vigor antes mesmo de serem apreciadas pelo Congresso. Para isso, deveriam, de acordo com a Constituição, se enquadrar em situações de urgência e relevância, o que nem sempre é respeitado, segundo os parlamentares. Para o novo presidente do Senado, eleito há dois dias, as reforma tributária e política são "prioridade absoluta". (Texto de Fernando Exman)