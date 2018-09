Sarney: perda de Saramago abre espaço na literatura O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), lamentou a morte do escritor português José Saramago, com quem afirma ter tido uma "convivência estreita e carinhosa". "A perda de um escritor do porte de José Saramago abre um espaço na literatura de língua portuguesa", afirma o senador, em nota à imprensa.