Sarney rechaça pecha de conservador e Temer tenta conciliar O Senado e a Câmara deram início nesta segunda-feira às eleições para as presidências das duas Casas. Antes, realizaram sessões preparatórias em que acertaram as regras da votação, que é secreta nas duas Casas. No Senado, disputam o cargo José Sarney (PMDB-AP) e Tião Viana (PT-AC). Na Câmara, os candidatos são Michel Temer (PMDB-SP), Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Ciro Nogueira (PP-PI). Sarney e Temer são os favoritos. Em discurso no plenário, Tião prometeu agir, se eleito, com independência do Executivo e renovar a gestão do Senado. "O excesso de medidas provisórias continua ameaçando as prerrogativas do Legislativo", disse. Já Sarney reafirmou que não pretendia ser candidato, mas foi convocando pelos colegas de partido. "Sempre procurei me caracterizar como um inovador", destacou, afastando as críticas de conservadorismo. Sarney informou que pretende criar uma comissão para o acompanhamento dos efeitos da crise financeira global pelo Senado. Ambos defenderam a votação das reformas política e tributária. Na Câmara, Temer frisou que não barrará a tramitação de projetos considerados polêmicos. "Não haverá tema polêmico que não venha para o plenário. Com a crise batendo à nossa porta, vamos debatê-la", sublinhou. Com apoio de 14 partidos, ele prometeu trabalhar para unificar os parlamentares. Ciro Nogueira, ligado aos parlamentares que não têm grande destaque na mídia nacional, deu a entender que a presidência da Câmara não terá independência se Temer for eleito, uma vez que o adversário preside o PMDB --maior partido do país, cujo apoio na eleição de 2010 é disputado por PT e PSDB. "Se escolhermos presidente com visão elitista haverá abismo no plenário", discursou Nogueira. "Um presidente não pode ter esse conflito de interesses (de presidir e negociar 2010)." Por sua vez, Aldo criticou o acordo feito entre o PT e o PMDB para que os dois partidos se revezassem no comando da Casa. "Não creio que esta sessão seja uma farsa, uma sessão para referendar um acordo de cúpula realizado há dois anos. Ao que saiba os deputados não celebraram matrimônio nem juraram fidelidade a algum candidato", disse. (Reportagem de Fernando Exman)