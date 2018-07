Sarney recua de decisão sobre comissionados nos Estados

Considerada eleitoreira, a iniciativa permite ao grupo de 23 senadores monopolizar o trabalho de assessores cuja função é atender toda a bancada, não apenas os líderes.

Diante da reação de líderes do DEM, PSDB e PT, que não subscreveram a decisão da Mesa, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), recuou e admitiu ontem, segundo sua assessoria, que a medida será revista.

O assunto será debatido hoje no plenário, por iniciativa do líder do DEM, José Agripino (RN). Segundo ele, cabe à Mesa referendar o que for da vontade da maioria, não questões de interesse particular.