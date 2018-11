Sarney tentará reeleição à presidência do Senado, diz Lobão

"Ele é o nome, não tem outro", afirmou o senador, que assumirá o comando do Ministério de Minas e Energia no governo da presidente eleita Dilma Rousseff. Lobão é um dos principais aliados políticos de Sarney.

Questionado se o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) poderia eventualmente tentar a indicação do partido, Lobão afirmou que Calheiros é um dos principais entusiastas da candidatura de Sarney.

O PMDB, por ter a maior bancada no Senado, deve seguir no comando da Casa. O partido já fez um acordo para manter o rodízio com o PT na presidência da Câmara.

Para presidir a Câmara, o PT sacramentou nesta semana o nome do deputado Marco Maia (PT-RS), que atualmente dirige a Casa interinamente.

(Reportagem de Leonardo Goy)