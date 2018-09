Satélite da Nasa cai no Oceano Pacífico Um satélite da Nasa de seis toneladas, do tamanho de um micro-ônibus, caiu ontem sobre o Oceano Pacífico. Segundo a agência espacial, os fragmentos do Satélite de Pesquisa da Atmosfera Superior Terrestre (Uars, sigla em inglês) se espalharam por 800 quilômetros do local da queda.