Satélite descarta teste nuclear na Coreia do Norte, diz entidade

A chancelaria sul-coreana havia alertado que a Coreia do Norte pode estar preparando seu quarto teste de arma nuclear a partir da base de Punggye-ri. Mas as imagens analisadas pela instituição 38North, que é parte da Universidade Johns Hopkins, dos EUA, mostram que, embora haja atividade reforçada no local, existem poucos sinais de que um lançamento seja iminente.

"As recentes operações em Punggye-ri não atingiram o nível de intensidade --em termos de movimentação de veículos, pessoal e equipamentos-- que ocorreu em semanas prévias a detonações anteriores", disse a entidade.

"Além do mais, outros possíveis indicadores presentes antes dos testes nucleares norte-coreanos em 2009 e 2013, como vans de comunicações e uma antena parabólica destinada a transmitir dados pré-teste, não foram localizados."

A atividade na base é sazonal e costuma se intensificar na primavera coreana. Imagens de satélite anteriores indicavam que a Coreia do Norte estava escavando vários túneis, o que sugeria planos para mais de uma detonação nuclear.

A 38North admite que as imagens usadas, de satélites comerciais, podem apresentar um quadro incompleto do que acontece no misterioso país comunista.

A Coreia do Norte sofre pesadas sanções da comunidade internacional por causa dos seus testes de armas nucleares e mísseis balísticos. Especialistas dizem que Pyongyang desenvolve um arsenal químico como dissuasão militar contra a Coreia do Sul e os EUA, e também como forma de ter maior poder de negociação diplomática.

As especulações sobre um teste coincidem com o início de uma viagem de uma semana de Obama a quatro países da Ásia.

(Reportagem de David Chance)