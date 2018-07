Satélite revela hábito de tartaruga marinha Cientistas usaram informações obtidas por satélites para identificar dois lugares de desova da tartaruga-cabeçuda, espécie ameaçada de extinção, no Golfo do México. Pelo menos três populações diferentes frequentam a região, segundo o trabalho publicado na revista científica Biological Conservation. A descoberta dos dois lugares, um no sudoeste da Flórida e outro no norte da Península de Yucatán, ocorreu graças a dados de transmissores presos aos animais que enviam informações para satélites. Cientistas acreditam que os dados ajudarão na conservação da espécie. / ALEXANDRE GONÇALVES