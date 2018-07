Sátira olímpica concorre em 4 categorias em premiação da TV britânica

A sátira "Twenty Twelve" recebeu quatro indicações para o British Academy Television Awards, assim como o drama de Hitchcock "The Girl" e a série romântica "Last Tango in Halifax".

Três atores de "Twenty Twelve" estavam competindo pela melhor performance em um programa de comédia, Jessica Hynes, Olivia Colman e Hugh Bonneville, enquanto o programa na emissora pública BBC também foi indicado para melhor seriado de comédia.

A cerimônia de abertura das Olimpíadas transmitida na BBC1 também foi indicada para um prêmio, na categoria Esporte e Eventos Ao Vivo, ao lado do Super Sábado dos Jogos Olímpicos, na BBC1, a cobertura das Paralimpíadas pelo Channel Four e a transmissão da final masculina de Wimbledon pela BBC1.

Atores da série de drama com maior número de indicações competiam pelos principais prêmios de atuação entregues anualmente pela Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão (Bafta).

Tony Jones, de "The Girl", transmitido na BBC2, concorria com Derek Jacobi, de "Last Tango", na categoria ator principal. A categoria também inclui Ben Whishaw, que participou do filme "Skyfall", por sua interpretação de Richard 2o na BBC2, e Sean Bean por interpretar o travesti Tracie em "Accused", na BBC1.

Sienna Miller em "The Girl" estava competindo contra Anne Reid de "Last Tango in Halifax", Rebecca Hall, do drama de época "Parade's End", e Sheridan Smith, de "Mrs. Biggs".

