Sauber contrata mexicano Esteban Gutierrez para a próxima temporada

Gutierrez, 22, vai dividir os boxes com experiente alemão Adrian Sutil, que deixou a Force India.

Com o anúncio, Caterham e Marussia são as únicas equipes com volantes disponíveis para a temporada de 2014.

"A última temporada foi uma curva de aprendizagem, mas trabalhando em estreita colaboração com a equipe poderia melhorar continuamente", disse Gutierrez.

"Vai ser o meu quarto ano na equipe, o segundo como piloto principal, e eu me sinto confortável para dar o próximo passo", acrescentou.

(Reportagem de Alan Baldwin)