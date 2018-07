Saúde adota metas de redução de registro de medicamento

Padilha informou ainda que a divisão da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa em três áreas trará um ganho no prazo com fluxo específico para cada produto. Além disso, segundo ele, o processo que antes era analisado por três a quatro técnicos passará a ser avaliado por um único técnico. A gerência de medicamentos será dividida nas áreas de medicamentos novos e inovação, genéricos e similares e medicamentos biológicos.

Segundo o ministro, as medidas são importantes para ajudar a baixar o preço dos remédios para a população e para as compras governamentais. Segundo ele, quanto mais competição maior a possibilidade de redução nos preços. Padilha afirmou que as medidas também estimularão a produção nacional de medicamentos porque um dos problemas é justamente o prazo de análise da Anvisa. Segundo ele, há pedidos que levam entre um ano e um ano e meio para serem aprovados. O ministério quer reduzir esse prazo em 40%.

De acordo com o ministro, também está em análise um conjunto de medidas para o setor de cosméticos e que na quinta-feira haverá uma reunião na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) para discutir medidas específicas que reduzam os prazos e estimulem a produção.

Reajuste de planos

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, evitou comentar se há preocupação do governo em relação aos reajustes dos planos de saúde a partir de maio. Segundo ele, existe uma regra e uma lei que tratam sobre o reajuste.

"A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem toda autonomia técnica para cumprir a lei. A ANS está analisando e cumprirá exatamente o que está na lei", disse. O ministro participou da reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).