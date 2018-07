Saúde afirma que vírus do sarampo não circula no País O Ministério da Saúde afirmou hoje, em nota, que não há circulação do vírus de sarampo em território nacional e, por esse motivo, a doença ainda é considerada eliminada no País. Já foram confirmados dois casos de sarampo no Rio Grande do Sul e três no Pará. No entanto, o ministério explica que as evidências apontam que as vítimas foram infectadas em outro país ou por estrangeiros que vieram ao Brasil. "São casos isolados, importados, que foram imediatamente detectados pela vigilância em saúde brasileira."