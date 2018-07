Saúde anuncia 1,6 mil bolsas para residência médica

A ampliação dessas vagas é uma das estratégias da pasta para aumentar a oferta de médicos. De acordo com a Saúde, a média brasileira é de 1,8 profissional a cada mil habitantes. Proporção bem menor que da Alemanha (3,6) ou de Portugal (3,9).

Além de uma proporção considerada baixa, o ministério diz ser preciso reduzir a desigualdade entre as Regiões do País. No Norte, por exemplo, a relação é de 0,9 médicos por mil habitantes.

A expansão faz parte do Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas e do Pró-Residência Multiprofissional. Criado em 2011, passou a financiar bolsas para residência em medicina e outras áreas de saúde, ao lado do Ministério da Educação (MEC). Até então, apenas o MEC arcava com os custos.

A meta da Saúde é financiar 4 mil bolsas de residência médica e 3,2 mil bolsas multiprofissionais até 2014. Na avaliação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a marca será alcançada. Em 2011, foram 758 vagas. Neste ano, 500. "Com a previsão de 2013, serão 2.881", disse Padilha.

As bolsas serão de R$ 2,8 mil mensais. Além do auxílio, o ministério vai financiar a capacitação dos preceptores - supervisores de cursos - e a infraestrutura para expansão ou criação de novas vagas de residência.

A previsão é destinar R$ 80 milhões para obras ou compra de equipamentos. Instituições receberão incentivo para cada dez novos alunos de residência, que variará de R$ 3 mil a R$ 8 mil, de acordo com a região - Norte e Nordeste receberão o incentivo maior e o Sudeste, o menor.

As residências, disse o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Sales, serão criadas em hospitais universitários, faculdades e instituições filantrópicas e estaduais.

As bolsas anunciadas terão de passar pelo crivo do Conselho Nacional de Residência Médica. Para o ministério, o risco de o conselho recusar a abertura de novas vagas é nulo, pois ele participou da seleção de projetos que serão beneficiados. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.