Saúde anuncia novas regras para controle da gripe suína O significativo aumento nos casos de gripe suína no Brasil levou o Ministério da Saúde a anunciar hoje três medidas para lidar com a doença. Foram confirmados hoje mais 70 casos de gripe suína no País, elevando para 522 o número de infectados. A partir de agora, a suspensão de atividades em espaços coletivos, como escolas e empresas, onde houver a confirmação de infectados deverá ser decidida com base em critérios repassados pelo ministério às vigilâncias de saúde locais. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, explicou que o objetivo é evitar a falsa sensação de insegurança. "A recomendação é simples: antes de tomar qualquer decisão, ouvir as autoridades locais."