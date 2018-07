Foram contemplados os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santos, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, o plano integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e o programa Saúde Toda Hora, que reorganiza a rede de atenção às urgências do Sistema Único de Saúde (SUS).