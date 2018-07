Saúde autoriza mais dois centros de transplantes em SP

São Paulo é o estado com o maior número de transplantes no Brasil, onde foram realizados 8.694 procedimentos em 2008, com avanço de 5,96% sobre 2007, seguido de Minas Gerais e Paraná. Os transplantes de córneas e de rins responderam por 83% do total de operações do ano passado no Estado. No mesmo dia em que os centros paulistas foram credenciados, outras três unidades - distribuídas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Acre - foram autorizadas para procedimentos como transplantes de córneas, rim e pele, além de busca ativa e retirada de múltiplos órgãos e tecidos.