Saúde de Alencar estável, com tratamento clínico O quadro de saúde do vice-presidente José Alencar permanece estável e o tratamento continua sendo medicamentoso, segundo boletim médico divulgado às 12h40 pela direção do Hospital Sírio Libanês. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a equipe coordenada pelos médicos Paulo Hoff, Raul Cutait e Roberto Kalil ainda não fez previsão de nova cirurgia.