Saúde de Marcos Paulo é estável, informa hospital

O ator e diretor Marcos Paulo permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José, na zona sul de São Paulo, e seu estado de saúde é estável, segundo boletim do hospital divulgado nesta tarde. Marcos Paulo foi submetido à remoção total de um câncer de esôfago na tarde de ontem. Ele estava em tratamento desde maio por conta do tumor.

Segundo comunicado da Central Globo de Comunicação divulgado na época, o diretor havia descoberto o problema precocemente em exames de rotina e dado início ao tratamento. No final de junho, o ator passou alguns dias internado em uma clínica no Rio.

Atualmente, ele trabalha como diretor do núcleo responsável pelo humorístico Os Caras de Pau. No cinema, Marcos lançou este ano o filme Assalto ao Banco Central, seu primeiro longa como diretor.