Saúde de Niemeyer ainda inspira cuidados

"Niemeyer necessita de fisioterapia respiratória, está lúcido, e o quadro da função renal é estável", afirma o boletim médico divulgado nesta segunda-feira. Não há previsão de alta para o arquiteto, que faz aniversário em 15 de dezembro.

O arquiteto foi internado no dia 2, com quadro de desidratação, provocada por uma gripe. Ele teve o funcionamento do rim afetado e foi transferido do quarto para a Unidade Intermediária na última sexta-feira (9). Segundo Gjorup, clínico pessoal de Niemeyer, a desidratação prejudica a função renal. No início de outubro, o arquiteto já havia sido internado com quadro de desidratação por causa de outra gripe. Esta é sua terceira internação neste ano.