Saúde de Niemeyer tem 'franca melhora'

O arquiteto chegou ao Hospital Samaritano, no Rio, no último dia 2, com quadro de desidratação, provocada por uma gripe, e teve o funcionamento do rim afetado. Segundo explicou Fernando Gjorup, diretor médico do Hospital Samaritano e clínico pessoal de Niemeyer, a desidratação prejudica a função renal. No início de outubro, o arquiteto já havia sido internado com quadro de desidratação por causa da gripe. Esta é sua terceira internação neste ano.

Apesar da melhora, o funcionamento do rim ainda preocupa. "Na idade dele, tudo preocupa. Mas o mais importante é que a função (renal) vem melhorando. O rim dele sofreu com a desidratação, mas está melhor. Está respondendo ao tratamento", afirmou Gjorup, em entrevista coletiva convocada ontem para desfazer boatos sobre a morte do arquiteto, que passaram a circular na internet com mais intensidade na noite de sexta-feira.

Segundo o médico, Niemeyer tem as funções do coração e a respiração monitoradas, mas respira sem a ajuda de aparelhos. Há um suporte nutricional, embora o paciente consiga comer "espontaneamente". O arquiteto segue na Unidade Intermediária, para onde foi transferido sexta-feira.

Para exemplificar a lucidez de Niemeyer, Gjorup contou que, no fim de semana passado, presenciou uma conversa do arquiteto com um funcionário de seu escritório sobre um projeto em andamento. "Você puxa um assunto sobre os projetos em andamento e ele fica logo com os olhos brilhando", disse o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, sobrinho do arquiteto.

Após a entrevista coletiva, a esposa de Niemeyer, Vera, citou projetos de construção de um centro cultural no Marrocos, uma biblioteca na Argélia, um museu em Portugal e uma vinícola na França como alguns dos quais o arquiteto quer cuidar. "Ele quer participar de tudo", afirmou Vera.

A esposa de Niemeyer também contou que tem recebido votos de melhoras de diversas partes do mundo. Chamou sua atenção um desenho do Museu de Arte Contemporânea (MAC) - obra de Niemeyer em Niterói, região metropolitana do Rio - feito por um menino de seis anos, desejando saúde, que chegou às suas mãos no sábado e ela ainda não teve tempo de responder. Vera está na expectativa de comemorar os 105 anos de Niemeyer, a serem completados em 15 de dezembro.