Saúde de Niemeyer volta a piorar

Aos 104 anos, Niemeyer está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos, mas, segundo o médico Fernando Gjorup, a piora da função renal se manteve. O arquiteto foi internado no dia 2, com dificuldade para se alimentar. É a terceira internação de Niemeyer neste ano. Nas outras duas vezes, um dos motivos também foi um quadro de desidratação.

Latorraca. O ator Ney Latorraca, internado no CTI da Casa de Saúde São José, também no Rio, segue respirando com a ajuda de aparelhos, mas apresenta melhora. No boletim médico, a equipe médica diz que está "otimista, mas ainda não há previsão de alta do CTI".