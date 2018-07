Saúde de SP seleciona homens para estudo sobre HPV

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, por intermédio do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids, está selecionando 250 homens sadios da Grande São Paulo, entre 18 e 44 anos de idade, para completar o grupo de 1.400 participantes da pesquisa sobre o Papiloma Vírus (HPV). De acordo com a secretaria, trata-se de um projeto inédito no mundo, que inclui, além de São Paulo, cidades dos Estados Unidos e México. O objetivo do estudo é conhecer melhor o vírus e seus meios de atuação para avançar no conhecimento sobre a infecção e doenças dela decorrentes, possibilitando o desenvolvimento de programas eficientes de prevenção e redução dos tumores associados ao HPV, tanto em homens quanto em mulheres. Os interessados podem obter informações adicionais pelo telefone (11) 5549-1967 ou pelo e-mail estudohpv@ludwig.org.br.