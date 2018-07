Saúde de Verissimo está melhorando, dizem médicos

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 76 anos, continua apresentando melhora de seu estado de saúde. De acordo com boletim médico divulgado neste domingo, a sedação do paciente foi suspensa hoje de manhã para a retirada do suporte respiratório.

O cronista gaúcho, que também é colunista do jornal O Estado de S. Paulo, está internado em Porto Alegre desde quarta-feira, dia 21, após apresentar fadiga, dores musculares e febre.

O boletim médico acrescenta que os exames realizados em Veríssimo confirmaram a presença apenas do vírus Influenza sazonal, causador da gripe comum. No entanto, o processo infeccioso provocou diversas complicações em virtude das condições de saúde de Veríssimo, que é diabético e hipertenso.

O boletim do Hospital Moinhos de Vento é assinado pelos médicos Alberto Augusto Rosa, Sandro Cadaval e Eubrando Silvestre Oliveira.