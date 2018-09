Saúde defende e pediatra veta medicamento

A reportagem verificou que na Europa e nos EUA houve decisão de priorizar os pacientes mais graves diante do desabastecimento e questionou o diretor. Segundo Nascimento Júnior, cada país adotou diferentes soluções e a França efetivamente vem autorizando seu uso.

Nascimento Júnior também enfatizou que adotar os procedimentos de um estudo clínico não seria possível em razão da demora, o que poderia prejudicar os doentes.

O diretor apontou por fim que apesar da ausência de estudo publicado sobre a taliglucerase os dados da droga foram analisados pela Anvisa. "Até agora não foi registrado nenhum evento adverso no Brasil", afirmou.

"Há muito dinheiro e interesse de laboratórios envolvidos", afirmou a médica Ida Schwartz, professora do departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. "O governo fez uma boa ação. Embora não aprovado, na área de doenças raras é muito comum que se tenha de usar drogas experimentais e que os estudos existentes sejam pequenos", continuou a especialista, que faz parte de grupo que assessora o ministério.

Além dos especialistas de São Paulo, também a Associação Brasileira de Hematologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Conselho Federal de Medicina decidiram discutir a taliglucerase. A presidente do departamento de genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, Maria Terezinha de Oliveira Cardoso, encaminhou recentemente parecer vetando o uso da droga em crianças com Gaucher em razão da existência de estudos com adultos, apenas. A médica declarou não ter conflitos de interesse. "Não tenho nada, minha preocupação é com as crianças."