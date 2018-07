Saúde diz que busca recompor equipe cirúrgica do HFB

Nesta quinta-feira, grande parte da equipe de transplante do HFB transferiu-se para o novo Centro Estadual de Transplante, inaugurado pelo governador Sérgio Cabral. As cirurgias no hospital federal estão suspensas desde dezembro, por falta de pessoal. O defensor público federal, Daniel Macedo, abriu procedimento para investigar a interrupção do serviço no HFB.

"Há 31 anos se realizava transplante renal no Hospital de Bonsucesso e há 13, o transplante hepático. Estive lá. Existem insumos, medicamentos, encontrei um hospital de primeiro mundo. Houve erro grave do Ministério da Saúde em não fazer novos concursos para substituir os profissionais que se aposentaram. Estamos colhendo provas para abrir uma ação civil pública contra a União", afirmou o defensor, do Segundo Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva.