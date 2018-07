Saúde e meio ambiente são impactados Mulheres que moram em comunidades sem saneamento básico têm 30% mais chances de ter problemas na gravidez do que aquelas que vivem em regiões com o mínimo de infraestrutura. Crianças e jovens estudam por um período até 25% maior - e faltam menos às aulas - quando vivem em áreas com rede de esgoto.