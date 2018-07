Saúde espera dados para avaliar se envia mais vacinas

Para que novas vacinas sejam enviadas, os Estados precisarão demonstrar que não atingiram a cobertura de 80% da população alvo da campanha: idosos com mais de 60 anos, crianças de até dois anos, gestantes, trabalhadores da saúde e indígenas. Desde o início do ano, a Região Sul registra 95 mortes pela gripe A e 1.415 casos diagnosticados da doença.

Sonia Brito explica que o Ministério sempre trabalha com reserva técnica e que, se for necessário, essas doses serão enviadas. "Enquanto tivermos vacina, vamos mandar", disse, explicando que as doses de vacina contra a gripe A deste ano não poderão ser usadas na campanha do próximo ano.

O Paraná, que teve a confirmação quinta-feira de que receberá 200 mil doses adicionais, deve somar 2,2 milhões de pessoas imunizadas, o equivalente a 22% da população. A Secretaria de Saúde do Estado não detalhou, no entanto, se foi alcançada a meta de 80% dos grupos de risco estabelecidos pelo Ministério. Em Santa Catarina, o total de pessoas vacinadas é estimado em 1,2 milhão, segundo o diretor da Vigilância Epidemológica do Estado, Fábio Gaudenzi. "As 150 mil novas doses recebidas foram destinadas aos pacientes com doenças crônicas", explica. Santa Catarina registra 52 mortes pelo vírus H1N1 em 2012, segundo boletim divulgado quinta-feira, sendo 85% delas de pacientes crônicos e não vacinados, segundo Gaudezi.

O Rio Grande do Sul recebeu ao todo 2,7 milhões de doses, garantindo a cobertura de 27% da população gaúcha. As vacinas foram distribuídas para as 19 coordenadorias regionais de saúde. Segundo a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do RS, Marilina Bercini, as últimas doses disponíveis estão sob o controle das coordenadorias. "A secretaria não tem vacina", disse.