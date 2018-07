Saúde instalará academias em 1,8 mil cidades

Nesta primeira etapa, serão construídas 2 mil academias. Para cada centro, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 180 mil. Além disso, mensalmente vai destinar R$ 30 mil para serem aplicados no custeio e pagamento de profissionais. "As academias são mais do que espaços de lazer, elas representam uma estratégia para prevenção de uma série de doenças", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Ele observa que exercícios físicos são essenciais para combater e prevenir a obesidade e as várias doenças que a ela estão relacionadas. Pesquisas do Ministério da Saúde mostram que 50% da população brasileira está acima do peso e 15% é obesa.