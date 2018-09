Saúde investiga casos de intoxicação em shopping de SP A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da Secretaria Municipal de Saúde, está investigando pelo menos três casos de intoxicação alimentar no Shopping Morumbi, zona sul. Uma das vítimas, uma ajudante de limpeza de 46 anos, está internada na UTI do Hospital Santa Cecília, na região central, há seis dias. Outras duas pacientes foram hospitalizadas, mas já tiveram alta. As mulheres garantem que se sentiram mal imediatamente após tomar um sorvete do McDonald?s com cobertura de confeitos de chocolate coloridos, no início da noite da última quinta-feira. Elas foram levadas para o ambulatório do shopping. Mas por causa da gravidade dos casos foram encaminhadas de ambulância para hospitais. A assessoria de imprensa do McDonald?s nega qualquer relação dos seus sorvetes com a intoxicação alimentar. A loja foi inspecionada pela Covisa na sexta-feira. Os técnicos emitiram um relatório afirmando que não encontraram nenhum produto que relacionasse o sorvete com os casos. Inicialmente, a assessoria de imprensa do Shopping Morumbi informou que dez pessoas tinham apresentando sintomas de vômitos e diarréia e afirmado à medica do ambulatório que tomaram sorvete do McDonald?s. Mas no início da noite de ontem, a assessoria explicou que, dos pacientes atendidos no ambulatório, só três tinham ingerido o produto. As informações são do Jornal da Tarde.