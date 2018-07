Saúde lança portal sobre diabete O Ministério da Saúde lançou ontem o portal Autocuidado do Diabetes (http://autocuidado.saude.gov.br/), com dados sobre a prevenção da doença e seus sintomas. Em 2010, 54 mil brasileiros morreram por causa da doença, que avança no País. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que 5,6% da população tem a doença. "O problema é fruto da alta prevalência da obesidade e do sedentarismo", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha./L.F.