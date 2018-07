Em 2010, 54 mil brasileiros morreram por causa do diabetes, que avança no Brasil. Levantamento feito pelo ministério mostra que 5,6% da população tem a doença. "Esse é um problema contemporâneo, fruto da alta prevalência da obesidade, do sedentarismo", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O endereço eletrônico é (http://autocuidado.saude.gov.br/)