Saúde lança programa para formar cuidadores de idosos O Ministério da Saúde lançou hoje, no Rio de Janeiro, o Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos. Ao todo, 36 escolas técnicas do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o País poderão oferecer a formação. Para isso, cada instituição precisa entrar em contato com o ministério . Até 2011, a meta do governo é formar 65 mil cuidadores. Um projeto-piloto de formação com 300 cuidadores foi realizado nos últimos seis meses deste ano nas cinco regiões do Brasil. Os cuidadores de idosos não precisam ter nível superior, apenas formação adequada para lidar com pessoas com mais de 60 anos. Precisam estar atentos à linguagem corporal do idoso, favorecer a comunicação entre a pessoa idosa e sua família, saber agir em situações de emergência e monitorar situações de risco. O coordenador-geral da área de saúde do ministério, José Luiz Telles, que participou da cerimônia de lançamento, num hotel em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, disse que a cartilha com as recomendações serão disponibilizadas na internet, no site do Ministério da Saúde.