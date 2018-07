Saúde libera R$ 100 mi para hospitais universitários

Em comunicado, o ministério afirmou ainda que esta é a primeira parcela de um total de R$ 300 milhões que será repassado até o final do ano para os hospitais universitários federais. A portaria que autoriza o repasse do novo recurso será publicada amanhã, no Diário Oficial da União. O valor deve ser incorporado aos contratos de metas estabelecidos entre os gestores estaduais e municipais com os respectivos hospitais.