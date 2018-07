Saúde libera R$ 6,5 milhões a hospitais universitários O Ministério da Saúde liberou R$ 6,562 milhões para a reestruturação de quatro hospitais universitários federais. Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), os recursos serão liberados de acordo com o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), que dispõe sobre o financiamento compartilhado dos hospitais universitários federais entre as áreas de educação e da saúde.