Saúde mobiliza jovens gays na prevenção à aids O Ministério da Saúde lançou ontem uma campanha de prevenção à aids para o carnaval deste ano, tendo como foco jovens gays, de 15 a 24 anos. A ação dá prosseguimento ao tema lançado no Dia Mundial de Luta contra a Aids, feito no dia 1º de dezembro. O conceito da campanha será "Na empolgação pode rolar de tudo. Só não rola sem camisinha. Tenha sempre a sua". Ela será veiculada em dois momentos, começando ontem, antecipando o carnaval com alertas para o uso responsável do preservativo e, no período pós-festa, a partir do final de fevereiro, com a promoção do diagnóstico e a conscientização da necessidade da realização do teste.