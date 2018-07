Saúde nega existência de focos de dengue em Trancoso A equipe de controle da dengue da Secretaria de Saúde de Porto Seguro, na Bahia, esteve no condomínio localizado na área de Trancoso, no sul do Estado, onde o ex-jogador Ronaldo tem um imóvel, e não encontrou nenhum foco do mosquito Aedes aegypti e nenhuma pessoa com os sintomas da doença. O ex-jogador disse na quarta-feira (4), ter contraído dengue em Trancoso, onde passou as festas de fim de ano com sua mulher e filhos.