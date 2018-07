Saúde quer distribuir 1,2 bilhão de camisinhas em 2009 Por meio do Programa Nacional de DST e Aids, o Ministério da Saúde pretende distribuir 1,2 bilhão de unidades de camisinhas no ano que vem. A meta representa quase o triplo do que foi distribuído em 2008 (406 milhões de unidades). O edital para a compra já foi publicado e a abertura das propostas está prevista para o dia 29 de dezembro. Segundo o ministério, é a maior compra de preservativos já realizada no mundo. Em 2008, a quantidade de camisinhas já havia sido três vezes maior do que a disponibilizada no ano passado. Os preservativos são distribuídos em serviços públicos de saúde e ações do governo, sociedade civil e outras organizações, que trabalham na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. As informações são da Agência Brasil.