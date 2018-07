Saúde reduz idade mínima para cirurgia bariátrica Portaria publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, que criou a Linha de Cuidados Prioritários do Sobrepeso e da Obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS), reduziu de 18 para 16 anos a idade mínima para a realização de cirurgia bariátrica, em casos em que há risco para o paciente.