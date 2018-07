Saúde terá R$ 7 bilhões para projetos em inovação O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira um pacote de iniciativas que visam impulsionar a indústria brasileira no setor de saúde. Serão firmadas oito parcerias entre laboratórios públicos e privados para a produção nacional de medicamentos. Além disso, o governo disponibilizará R$ 7 bilhões para construção de prédios a empresas com projetos considerados inovadores no campo da saúde. Outros R$ 1,3 bilhão irão para infraestrutura de laboratórios públicos.