Saudita é preso por ter duas esposas além do permitido

As autoridades na província de Jizan, na Arábia Saudita, estão investigando um integrante da polícia religiosa saudita acusado de ter seis esposas, quando a lei permite apenas quatro.Segundo o jornal saudita al-Watan, o homem de 56 anos foi preso na província de Jizan, perto da fronteira com o Iêmen.O jornal afirma que três das esposas são sauditas e as outras três, iemenitas.O acusado negou que todas elas sejam suas esposas - ele afirmou que se divorciou de duas delas e é casado apenas com as quatro permitidas por lei.Tratamento igualSegundo a lei islâmica, as quatro esposas devem ser tratadas igualmente pelo marido.Os integrantes da polícia religiosa da Arábia Saudita podem impor a severa interpretação do Islã na Arábia Saudita, principalmente no que diz respeito ao relacionamento entre os sexos.Em junho, o Ministério Saudita de Assuntos Sociais apresentou a proposta de tornar obrigatório um curso para noivos.O curso visa diminuir o crescente número de divórcios entre os sauditas, principalmente entre os casais mais jovens.Especialistas afirmam que o divórcio freqüentemente prejudica mais a mulher, pois é muito difícil para uma saudita conseguir um segundo casamento.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.