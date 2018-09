Sauípe registra 3 mortes por meningite C

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou na tarde de ontem a ocorrência de sete casos de meningite meningocócica do tipo C - o tipo mais grave da doença -, no município de Mata de São João, a 100 quilômetros de Salvador.

Três pessoas morreram: dois homens e uma mulher. A secretaria também informou que todos os registros são de funcionários do Complexo Hoteleiro de Sauípe. Não haveria ocorrências entre hóspedes dos hotéis que integram o referido complexo e outros moradores da região.

A partir do conhecimento do primeiro caso, no dia 4, o Estado e as prefeituras dos municípios de Camaçari, Mata de São João e Entre Rios teriam iniciado a quimioprofilaxia - administração preventiva de antibióticos - para todas as pessoas que tiveram contato direto com os trabalhadores que apresentaram os sintomas da doença, tanto no ambiente de trabalho quanto em suas residências.

Riscos. As mortes ocorreram na quarta-feira, na sexta e anteontem, mesmo período em que se realizou no local o Sauípe Folia, espécie de Carnaval fora de época, que atrai um número bem maior de turistas e baianos para a região.

Os demais infectados estão internados no Hospital Couto Maia, em Salvador, unidade médica de referência para o tratamento de doenças infecciosas.

O governo afirma que não há motivos para alarme, porque não se configura uma situação de surto. Entretanto ele admite que o número de casos - localizados em uma única região - fogem à normalidade.

Cerca de 1.800 pessoas já teriam recebido medicação preventiva, e nenhum novo caso ocorreu nas últimas 24 horas.

Como medida complementar, a administração do Complexo Hoteleiro Sauípe anuncia que está programando para os próximos dias a vacinação de todos os funcionários.