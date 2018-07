Saulo desce do trio para cantar 'Bota para Ferver' À frente do bloco Coruja, o cantor Saulo Fernandes incendiou o Circuito Osmar (Campo Grande), já no início dos desfiles de trios elétricos pela avenida nesta terça-feira, com uma apresentação bastante animada. Saulo desceu do trio para cantar, junto com os foliões, a música Bota pra Ferver, sucesso do Asa de Águia.