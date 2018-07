Saulo e Marzagão depõem ao MP

Os ex-secretários da Segurança Pública de São Paulo Saulo Abreu (2002-2006) e Ronaldo Marzagão (2007-2009) prestaram esclarecimentos à Procuradoria-Geral de Justiça sobre o suposto desvio de verbas de manutenção e de operações policiais sigilosas do gabinete da secretaria. Ambos negaram saber das irregularidades. Também afirmaram que sempre mandaram apurar o que lhes chegava ao conhecimento.

Os esclarecimentos foram prestados por escrito ao procurador-geral Fernando Grella Vieira, cujo gabinete conduz a apuração das denúncias sobre o mau uso de cerca de R$ 3 milhões entre 2002 e 2008. Há uma testemunha que afirmou que funcionários do gabinete, entre eles dois ex-chefes, teriam desviado o dinheiro, utilizando-o para o pagamento de contas particulares ou simplesmente embolsando quantias mensais de até R$ 50 mil. Ela apresentou até mesmo cópias de supostas notas frias usadas para justificar os gastos.

Em sua gestão, Saulo mandou apurar o suposto desvio de material do gabinete por um funcionário, cuja empresa devia executar um projeto de reforma de um quartel da Polícia Militar. Já Marzagão, ao saber que seu então chefe de gabinete guardaria irregularmente R$ 127 mil em dinheiro da verba de operações em um cofre, mandou que tudo fosse depositado na conta da secretaria.

Marzagão e Saulo afirmaram que prestavam contas do dinheiro usado de acordo com as normas então vigentes do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Após as denúncias publicadas no Estado, o TCE e o atual secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, decidiram mudar a forma de prestação de contas dos gastos em operações. Agora, o dinheiro deve ser pedido à secretaria, acompanhado de justificativa para o gasto e a descrição da operação. Tudo deve ser posto em envelope lacrado e enviado ao secretário.

A procuradoria ouviu ainda os depoimentos de comerciantes sobre as notas frias usadas para justificar os gastos. A apuração deve dar origem a inquéritos na primeira instância para apurar improbidade administrativa e crimes supostamente cometidos no gabinete.