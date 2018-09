Savoy em nova fase de glamour

As obras levaram três anos para serem concluídas e custaram 200 milhões de libras (cerca de R$ 582 milhões). Elétrica e hidráulica foram completamente trocadas e as obras corrigiram imperfeições deixadas em reformas anteriores. Trabalho para mais de mil funcionários.

Inaugurado em 1889, o Savoy foi um dos primeiros hotéis do planeta a ter energia elétrica. Em suas dependências, Londres viu, pela primeira vez, um elevador público. Não à toa, Claude Monet passou seis meses hospedado lá, disposto a pintar vários ângulos do Tâmisa. Frank Sinatra costumava dar canjas ao piano. E a princesa Diana organizava no hotel reuniões beneficentes.

Recentemente, no entanto, o Savoy começou a dar sinais de sua idade. Foi quando a rede canadense Fairmont Hotels, dona do empreendimento, decidiu por uma ampla revitalização.

Supervip. Uma nova suíte, a maior e mais cara do hotel, ocupa toda a parte da frente do quinto andar. A Royal Suite tem foyer de mármore, escritório, sala de jantar, cozinha e dois quartos. Além de um closet com espaço climatizado para sapatos e mordomo 24 horas. A diária? Nada módicas 10 mil libras, ou algo em torno de R$ 26 mil.

Outras nove suítes receberam nomes de hóspedes famosos para evocar o glamour do passado. Caso do quarto Marlene Dietrich, que estará sempre abastecido com rosas cor-de-rosa, mesma exigência que a atriz alemã impunha quando se hospedava no hotel.

Todos os outros 268 quartos foram renovados. Para a reabertura, o hotel lançou pacotes comemorativos, por a partir de 825 libras a diária em quarto de casal, com café e mimos como assistente para arrumar a mala. No site há também a opção de pacote Rediscover, com diária de 295 libras, limitado, claro, à existência de vagas. Talvez dê tempo se você correr.

Vale a Viagem

Eles ficam em destinos cobiçados, têm muita história para contar e um algo a mais que os torna únicos. Só faltava um toque - no caso, reformas que chegaram a custar milhões -

para esses ícones da hotelaria voltarem à cena com todo seu esplendor. Confira algumas dessas revitalizações recentes. Dos Estados Unidos à Ásia. Os valores das diárias para casal foram cotados nos sites dos hotéis, para o mês de novembro.

1 Pera Palace

Ponto final do Expresso do Oriente, que levava o jet set internacional de Paris a Istambul, o Pera Palace tem lenda própria. Agatha Christie teria escrito ali, na suíte 411, parte de seu famoso livro. Reaberto em setembro, tem diárias a 230.

2 Fairmont Peace Hotel

Ricaços, cabeças coroadas e globetrotters fizeram deste hotel uma instituição em Xangai na década de 1930. O coração desta festa era o Jazz Bar, que desde julho voltou ao seu esplendor original. Diárias a partir de US$ 300.

3 Taj Mahal

Foram necessários 22 meses para restituir o esplendor a um dos hotéis mais suntuosos de Mumbai, alvo de terroristas em 2008. A reinauguração ocorreu em 15 de agosto, data da independência da Índia. Diárias a 13.600 rupias (R$ 511).

4 Versace

A placa discreta tenta disfarçar: The Villa by Barton G. Mas a mansão na Ocean Drive, convertida em hotel no início do ano, é bem mais famosa como residência de Gianni Versace - e local de sua morte. Diárias a partir de US$ 1.125.

5 Plaza Hotel

Seu famoso Oak Bar era o favorito de Marilyn Monroe. E o chá da tarde no Palm Court sempre esteve entre os musts nova-iorquinos. Pouco? Na reforma de 2008, o Plaza ganhou minishopping. De luxo, claro. Diárias a US$ 955.

6 Hotel das Cataratas

O cenário? Um dos mais cobiçados destinos brasileiros. Acomodações e serviço? Com a chancela do grupo Orient Express. O Hotel das Cataratas renasceu no ano passado. Diária a R$ 785.