Sayad chefiará TV Cultura no lugar de Markun

O secretário da cultura do Estado de São Paulo, João Sayad, , deverá ser o novo presidente da Fundação Padre Anchieta, que administra a TV Cultura. A informação contraria a expectativa dos círculos da cultura e da política paulista de que o atual presidente, Paulo Markun, continuasse no cargo por mais um mandato de três anos - o atual termina em junho. A indicação de Sayad, pelo governo do Estado, precisa ser confirmada pelo Conselho Curador da Fundação