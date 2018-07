SBT acerta volta de Hebe à emissora

O novo programa ficaria para 2013. Com saúde ainda sob cuidados, Hebe, que luta contra um câncer desde 2010, poderá gravar mais entrevistas em casa, como vinha fazendo na RedeTV! Os planos do SBT para a loira estão mais para atração mensal, no máximo quinzenal, e não mais semanal.

Fora do ar desde julho, Hebe rescindiu com a RedeTV! o contrato que venceria em dezembro. Há dois meses, parabenizou Silvio Santos por ele nunca ter atrasado o pagamento de salários - fato que vinha ocorrendo com ela na RedeTV!. /