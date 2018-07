SBT terá o seu CQC

O SBT pode ter seu CQC, o seu Pânico, o seu Legendários.... Opa, esse ainda não estreou na Record. Já está em produção na emissora de Silvio Santos, em clima de segredo total, República da Madrugada, um programa com pegada de comédia stand up - sim, essa é a doença contagiosa da TV - comandado por Fernando Muylaert. Ex- apresentador do Vida Loca, do Multishow, Muylaert é, desde 2009, responsável pelos quadros de humor do programa da Eliana, na emissora.

República da Madrugada, que ainda aguarda o O.K. final do homem do Baú, terá mais dois integrantes: Donald e Paulão, ambos figuras conhecidas dos palcos de comédia.

A atração também investirá em reportagens e enquetes divertidas. Qualquer semelhança com o CQC não é por acaso.

O Estado teve acesso com exclusividade a uma chamada piloto da atração, em que o trio aparece agulhando a concorrência. Nela, Muylaert aparece vestido de Bozo e Donald, com a máscara do personagem do filme Pânico, em alusão à turma de Emílio Surita, da RedeTV!.

Procurada, a assessoria do SBT disse desconhecer a existência da atração.

Tempos mudados

De vilã cruel e sadomasoquista a empregadinha. Está aberta por Grazi Massafera, a Deodora de Tempos Modernos, a temporada de mudanças na trama das 7 da Globo. O novo visual da personagem irá ao ar hoje. Sob as ordens de Albano (Guilherme Weber), Deodora se tornará faxineira do prédio Titã.