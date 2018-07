SC ainda não solicitou ajuda à Força Nacional

Segundo a assessoria de imprensa da pasta, o ministro José Eduardo Cardozo conversou por telefone com Colombo e colocou os efetivos federais à disposição do governo catarinense. Além do envio da Força Nacional, o MJ também ofereceu ajuda da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Durante o telefonema, ficou acertada uma reunião para esta semana para se avaliar a necessidade do apoio federal a Santa Catarina. O encontro, no entanto, ainda não tem dia marcado e nem definição se ocorrerá em Brasília ou Florianópolis.