SC chega ao 9º dia de violência com mais 6 ataques

Os últimos atos de protesto começaram por volta das 20h30 da quinta-feira (07) quando quatro adolescentes armados pararam um ônibus no bairro Ipiranga, em São José, e atearam fogo no veículo. Ainda na Grande Florianópolis, em Palhoça, por volta das 5 horas, um homem de moto jogou um coquetel molotov contra um estabelecimento comercial que foi incendiado. São Bento do Sul, na região Norte do Estado, é mais uma cidade na lista das atingidas por ataques. Logo no início da madrugada, um caminhão foi incendiado parcialmente no bairro Centenário.

Navegantes

O litoral Norte também voltou a conviver com atentados. Por volta das 23h20 de quinta-feira (07), no bairro São Paulo, dois veículos - um Fiat Uno e um Chevette - que estavam estacionados em frente a um ferro-velho foram incendiados. Em Chapecó, por volta da 01h30, no bairro São Cristovão, cinco adolescentes atearam fogo em um Ford Fiesta. Até o momento nenhum suspeito foi preso. Às 03h45, em Tubarão, no Sul do Estado, outro veículo, um Renault Sandero, foi incendiado, dentro de uma garagem de residência.